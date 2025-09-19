Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250919- 0967 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Person mit Glasflasche verletzt
Frankfurt (ots)
(ma) Am gestrigen Donnerstagabend (18. September 2025) kam es im Bereich des Hauptbahnhofs zu Streitigkeiten, in Rahmen derer ein 32-jähriger Mann verletzt wurde.
Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 32-Jährigen und einer bislang nicht näher bekannten Personengruppe gegen 22:00 Uhr zu verbalen Streitigkeiten.
Diese hätten im weiteren Verlauf dazu geführt, dass der 32- jährige Mann mit Tritten und Schlägen traktiert wurde und schließlich mit einer abgebrochenen Glasflasche im Bereich des Kopfes verletzt wurde.
Die Täter flüchteten anschließend aus dem videoüberwachten Bereich.
Der 32- Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, welches er bereits wieder verlassen konnte.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
