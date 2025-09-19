PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250919- 0967 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Person mit Glasflasche verletzt

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Donnerstagabend (18. September 2025) kam es im Bereich des Hauptbahnhofs zu Streitigkeiten, in Rahmen derer ein 32-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 32-Jährigen und einer bislang nicht näher bekannten Personengruppe gegen 22:00 Uhr zu verbalen Streitigkeiten.

Diese hätten im weiteren Verlauf dazu geführt, dass der 32- jährige Mann mit Tritten und Schlägen traktiert wurde und schließlich mit einer abgebrochenen Glasflasche im Bereich des Kopfes verletzt wurde.

Die Täter flüchteten anschließend aus dem videoüberwachten Bereich.

Der 32- Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, welches er bereits wieder verlassen konnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

