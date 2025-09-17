Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrug durch Schädlingsbekämpfer

Am Montag kam es in Ulm zu einem Fall von Wucher.

Ulm (ots)

Am Montag beauftragte eine Frau im Nauweg einen Kammerjäger. Sie hatte ein Wespennest an ihrem Balkon. Die Firma suchte sie im Internet und beauftragte diese. Noch am selben Tag kam ein bislang Unbekannter vor Ort. Das Wespennest wurde zwar mit einer chemischen Substanz eingesprüht, jedoch waren nach seiner Arbeit noch immer Wespen da. Zudem verlangte er ein Vielfaches vom üblichen Preis. Der Polizeiposten Ulm-Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in solchen Fällen: - Achten Sie bei der Auswahl eines Anbieters darauf, dass dieser eine Festnetznummer aus Ihrer Region angibt. Verzichten Sie auf Dienstleister, die nur über eine 0800- oder Handynummer erreichbar sind. - Wenn Sie online recherchieren, werfen Sie einen Blick ins Impressum der Website. So erkennen Sie, ob der Anbieter tatsächlich aus Ihrer Nähe kommt. - Zahlen Sie nicht direkt vor Ort. Sie haben das Recht, die Rechnung zu überprüfen, bevor Sie etwas begleichen. - Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall die Polizei einzuschalten - vor allem, wenn Ihnen etwas unseriös erscheint. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Weitere Informationen zum Thema Betrug und wie sich davor schützen können finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

