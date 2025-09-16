PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: POL-UL: (UL) Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld der Einsatzmaßnahmen anlässlich des "Protestcamps" in der Ulmer Oststadt

Ulm (ots)

Vom 17. - 21.September findet auf einer Grünfläche in der Heidenheimer Straße eine Versammlung in Form eines Zeltlagers (sog. "Protestcamp") statt. Das Polizeipräsidium Ulm führt gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Einsatz und der Stadt Ulm an allen Tagen entsprechende Einsatzmaßnahmen durch. Näheres hierzu auch in der Pressemitteilung der Stadt Ulm : https://www.ulm.de/aktuelle-meldungen/zöa/september-2025/demonstration_elbit_systems_2025_09

