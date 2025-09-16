Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld der Einsatzmaßnahmen anlässlich des "Protestcamps" in der Ulmer Oststadt

Ulm (ots)

Vom 17. - 21.September findet auf einer Grünfläche in der Heidenheimer Straße eine Versammlung in Form eines Zeltlagers (sog. "Protestcamp") statt. Das Polizeipräsidium Ulm führt gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Einsatz und der Stadt Ulm an allen Tagen entsprechende Einsatzmaßnahmen durch. Näheres hierzu auch in der Pressemitteilung der Stadt Ulm : https://www.ulm.de/aktuelle-meldungen/zöa/september-2025/demonstration_elbit_systems_2025_09

+++

Daniel Frischmann

Polizeipräsidium Ulm 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell