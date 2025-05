Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindertagesstätte

Anröchte (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde in eine Kindertagesstätte am Marienweg in Anröchte eingebrochen.

Die beiden Täter schlugen eine Scheibe an der Eingangstür ein. Das war so laut, dass ein aufmerksamer Nachbar die dumpfen Schläge gehört und nachgesehen hat.

Er konnte dann die beiden Täter beim Einsteigen durch das Fenster der Tür beobachten und ansprechen. Daraufhin flüchteten die beiden Einbrecher.

Einen der beiden Täter konnte der aufmerksame Zeuge an den Bahngleisen in der Hospitalstraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hierbei handelt es sich um einen 13-jährigen aus Anröchte. Nicht besonders fair war der 13-jährige als er seinen 14-jährigen Mittäter aus Lippetal verpetzte. Er soll nämlich der zweite Täter sein. Dieser wurde allerdings nicht angetroffen, ist der Polizei allerdings gut bekannt. Zuletzt bei einem Raub mit Pistole am 20.05.2025. Siehe Pressemeldung vom 21.05.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6038758

Der 13-jährige nicht strafmündige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell