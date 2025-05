POL-SO: Rüthen- Verkehrsunfall-Sachschaden mit alkoholisiertem Fahrer

Lippstadt (ots) - Am 21.05.2025 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Südertor, etwa in Höhe der Hausnummer 14. Ein 11-jähriger Junge aus Lippstadt war nach Schulschluss zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung des Bahnhofes unterwegs. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein blauer Kleinwagen entgegen, mit einer älteren nicht näher beschriebenen Fahrzeugführerin am Steuer. Diese bog mit ihrem Pkw in eine Grundstückseinfahrt ein und übersah dabei ...

mehr