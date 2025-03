Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Gerhart-Hauptmann-Straße, 25.03.2025 zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise den ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten, grauen Seat Ibiza eines 55-jährigen aus Dingelstädt an der rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.

