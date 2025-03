POL-NOM: Verdacht Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Einbeck (ots) - 37586 Dassel, L 548 von Uslar in Richtung Dassel, Mo., 24.03.2025, 12:55 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmittag auf der L 548. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Honda CRV (Farbe weinrot) die L 548 von Uslar kommend in Richtung Dassel. In einer Linkskurve kommt das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem ...

mehr