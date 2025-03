POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Northeim, Sudheimer Straße, Montag, 24.03.2025, 08.00 - 13.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 08.15 - 13.15 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug den BMW eines 23-jährigen Holzmindeners. Der BMW war in dem Zeitraum auf einem Schulparkplatz in der Sudheimer Straße in Northeim geparkt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeuginnen und ...

