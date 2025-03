Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rettungswagen übersehen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Wolbrechtshausen, Bundesstraße 446 / Dorfstraße, Dienstag, 25.03.2025, 16.45 Uhr

WOLBRECHTSHAUSEN (Wol) - Patient mit zweiten Rettungswagen nach Göttingen gebracht.

Am Dienstag befuhr ein 85-jähriger Hardegser die Dorfstraße in Wolbrechtshausen. An der Einmündung zur B446 bog er mit seinem BMW nach links in Richtung Hardegsen ab, dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Rettungswagen. Durch den Zusammenstoß kam der Rettungswagen nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der Rettungswagen war mit Sonder- und Wegerechten in Richtung Göttingen unterwegs, um einen Patienten schnellstmöglich ins Krankenhaus zu transportieren. Durch den Unfall war ein Transport mit dem Rettungswagen nicht mehr möglich, weshalb ein anderer Rettungswagen den Transport des Patienten übernahm.

Bei dem Unfall wurde der 85-Jährige leicht verletzt. Zudem die 30-jährige Fahrerin des Rettungswagens und der 26-jährige Kollege, welcher sich beim Patienten im hinteren Teil des Wagens befunden hat. Alle drei Personen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser zu weiteren Untersuchungen gebracht. Ob es bei dem Patienten zu weiteren Verletzungen gekommen ist, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro.

Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell