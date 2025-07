Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vier Verletzte nach Zusammenstoß mit Lkw

Warendorf (ots)

Ein 41-jähriger Oelder war am Montag (14.07.2025, 11.15 Uhr) mit einem 40-Tonner Lkw auf der Geißlerstraße in Beckum Richtung Innenstadt unterwegs. An einer Ampelanlage fuhr ein 25-jähriger Oelder in seinem Bulli zusammen mir einem 34-jährigen Beifahrer (beide aus Steinfurt) in die Kreuzung ein. Der Oelder stieß mit seinem Lkw gegen den einfahrenden Bulli, der von der oberen Brede nach links in Richtung A 2 fuhr.

Zeitgleich kreuzte eine 72-jährige Radfahrerin aus Ennigerloh die Ampelanlage für Radfahrer und Fußgänger von der Grevenbrede in Richtung Obere Brede. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der Lkw die Radlerin touchiert - diese stürzte daraufhin und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten die Rentnerin zur stationären Behandlung und die 44, 25 und 34 Jahre alten Männer zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf rund 19.100 Euro geschätzt - die Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

