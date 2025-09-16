Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Verpuffung an Ölofen

Am Dienstag rückten Einsatzkräfte zu einer verrauchten Wohnung in Laichingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr meldeten Zeugen Rauch in dem Wohngebäude in der Steinbeisstraße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an und konnten die Bewohnerin mit rußgeschwärztem Gesicht und Händen antreffen. Auch neben dem Ölofen stellten die Einsatzkräfte vermehrte Rußantragungen fest. Wie die Polizei weiter berichtet, kam es wohl an dem Ölofen zu einer Verpuffung. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, so dass die Bewohnerin später dorthin zurückkehren konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen. Der Schornsteinfeger war ebenfalls vor Ort und überprüfte den Kamin. An dem gab es nichts zu beanstanden. Es wird derzeit von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgegangen. Die Seniorin kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

