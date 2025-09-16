Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Betrunken mit Rad gestürzt

Verletzt wurde ein Radler bei einem Unfall am Montag bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer fand den Mann gegen 20.30 Uhr zwischen Winterstettendorf und Winterstettenstadt. Der lag mitten auf der Straße, sein Fahrrad daneben. Der Ersthelfer verständigt den Rettungsdienst und die Polizei. Mit einer blutenden Kopfplatzwunde brachten die Retter den 64-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Radler betrunken war. Demnach habe sich der Mann in alkoholisiertem Zustand aufs Rad gesetzt, was sehr gefährlich ist. Deshalb musste er auch eine Blutprobe abgeben. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Senior tatsächlich intus hatte. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall und die Ermittlungen aufgenommen. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige.

