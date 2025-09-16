Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen/B311 - An der Ampel aufgefahren

Zwei Menschen erlitten bei einem Unfall am Montag bei Oberdischingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war eine 34-Jährige auf der Bundesstraße 311 von Öpfingen in Richtung Ulm unterwegs. Dass die BMW-Fahrerin wegen Rückstaus an der Ampel auf Höhe Oberdischingen anhalten musste, bemerkte eine nachfolgende Seat-Fahrerin zu spät. Die 26-Jährige fuhr auf den bereits stehenden BMW auf. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Seat die Airbags aus. Die Fahrerin des Seat erlitt Verletzungen. Der Rettungsdient kümmerte sich um die Leichtverletzte. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beträgt rund 18.000 Euro. Beide schrottreifen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1798009

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell