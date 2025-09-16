Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Montag stießen zwei Autos in einem Kreisverkehr in Warthausen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte gegen 8.15 Uhr in der Biberacher Straße. Im Kreisverkehr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Mitsubishi. An der Ausfahrt in Richtung Biberach musste sie wegen einem verkehrsbedingt haltenden Auto abbremsen. Das erkannte ein ihr nachfolgender 44-jähriger Fahrer eines Mazda zu spät und krachte in das Heck des Mitsubishi. Bei dem heftigen Aufprall zogen sich die 37-Jährige und deren 15-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begaben sie sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. Die Ermittler schätzen den Schaden an den fahrbereiten Autos auf ca. 14.000 Euro.

++++1794688

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

