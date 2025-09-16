Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Autofahrerin übermüdet

Am Montag prallte ein 35-Jähriger in Gerstetten gegen einen Baum.

Um 19.20 Uhr fuhr der 35-jährige Opel-Fahrer auf der Karlstraße in Richtung Bergstraße. Hierbei schlief er wohl kurz ein. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen Baum. Ein ihm entgegenkommendes Auto konnte gerade noch ausweichen, indem der Fahrer auf den Gehsteig auswich. Am Opel entstand Sachschaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Giengen nahm den Unfall auf. Auf den Fahrer kommt nun eine Strafanzeige zu.

