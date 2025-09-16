Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Gartenhütte aufgebrochen

Im Laufe der letzten drei Wochen machten Einbrecher Beute in Uhingen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, kam es zu einem Einbruch in eine Gartenhütte in der Alemannenstraße. Dort brachen Unbekannte gewaltsam mehrere Schlösser auf, um so in die Hütte zu gelangen. Im Inneren stahlen sie untere anderem eine Umgrabemaschine und eine Motorsense. Das Polizeirevier Uhingen sicherte Spuren (Tel. 07161/93810) und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++1797750 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell