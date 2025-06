Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der K 68 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 14.06.2025, gegen 18:55 Uhr, kam es auf der K 68, zwischen Blumenhagen und Groß-Luckow, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Person und hohem Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 46-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Skoda die K 68 aus Richtung Blumenhagen kommend in Richtung Groß Luckow. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 74-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Hyundai Vans im Gegenverkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 46-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Van. In der weiteren Folge kam der Hyundai von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum und einem Leitpfosten. Die Fahrzeugführerin des Skoda, ihr 9-jähriger Sohn und der Hyundai-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 76.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren 11 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blumenhagen im Einsatz. Mit freundlichen Grüßen Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

