PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geschwindigkeit nicht angepasst
Am Montag verlor eine Autofahrerin bei Göppingen die Kontrolle über ihr Auto.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr die 21-Jährige auf der Großeislinger Straße von Göppingen nach Eislingen. Die VW-Fahrerin fuhr wohl zu schnell im dortigen Kreisverkehr. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen und eine Laterne auf dem gegenüberliegenden Fußweg. Die 21-jährige Fahrerin sowie ein 14-jähriger Mitfahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Eine weitere 21-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der VW war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro.

++++1798753 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren