Gegen 18.30 Uhr fuhr die 21-Jährige auf der Großeislinger Straße von Göppingen nach Eislingen. Die VW-Fahrerin fuhr wohl zu schnell im dortigen Kreisverkehr. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen und eine Laterne auf dem gegenüberliegenden Fußweg. Die 21-jährige Fahrerin sowie ein 14-jähriger Mitfahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Eine weitere 21-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der VW war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro.

