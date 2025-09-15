Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Am Samstag fiel eine Autofahrer durch seine gefährliche Fahrt auf.

Ulm (ots)

Gegen 12.40 Uhr meldete eine Zeugin den BMW über Notruf der Polizei. Der fuhr von Blaustein in Richtung Ulm-Mähringen. In einer Linkskurve kam dieser wohl von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab auf den Radweg und dann wieder auf die Straße. Weiterhin sah sie davor auf die B28 (Blaubeuren in Richtung Blaustein), wie der BMW Fahrer in Schlangenlinien fuhr und unkontrolliert Gas gab und bremste. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten wohl ausweichen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den BMW samt 45-jährigen Fahrer antreffen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Fahrtüchtigkeit eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem BMW gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Ulm-West unter der Tel.Nr. 0731/188-0 zu wenden.

++++++++ 1785471

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

