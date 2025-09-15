Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach/Geislingen - Polizei führt Motorradkontrollen durch

Am Donnerstag stellte die Polizei mehrere Verstöße fest.

Ulm (ots)

Am Donnerstag Nachmittag hatte die Polizei eine Kontrollstelle in Geislingen und eine Kontrollstelle auf der B297 bei Schlierbach eingerichtet. Spezialisten der Verkehrspolizei des Polizeiprädiums Ulm waren im Einsatz. Während den mehrstündigen Kontrollen wurden insgesamt 119 Motorräder und deren Fahrer genauer unter die Lupe genommen. 15 davon mussten beanstandet werden. Bei vier Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Gründe waren vielfältig. Mängel an der Lenkung, unzulässige Anbauteile und falsche Montage von Rückspiegel waren die Gründe. Die müssen nun wieder in Ordnung gebracht werden. Vier Motorräder hatten nicht mehr ausreichend Profil.

Die kontrollierten Motorradfahrer, auch die, die geahndet werden mussten, begrüßten die Kontrollen der Polizei. Die wird diese Kontrollen auch weiterführen.

