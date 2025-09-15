PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rotlicht missachtet
Am Samstagabend fuhr eine Autofahrerin in Heidenheim bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Ulm (ots)

Die 18-jährige Seat-Fahrerin war gegen 20.30 Uhr in der Brenzstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße fuhr die Fahrerin wohl bei Rot in die Kreuzung. Eine 22-jährige VW-Fahrerin kam von links und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Beide Frauen verletzten sich beim Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachten sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Seat wird auf 9.000 Euro, der am VW auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

++++ 1786894 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

