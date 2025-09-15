Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Sonntag zog die Polizei in Blaustein einen bekifften Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West einen 39-Jährigen in der Ulmer Straße. Bei dem Fahrer wurde eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Auch räumte der Fahrer ein, am Morgen und am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Ein Arzt nahm dem 39-Jährigen Blut ab. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Autofahrer.

Hinweis der Polizei:

Wir schützen die Verkehrssicherheit. Hierzu werden wir unsere polizeilichen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogenfahrten intensivieren und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen. Bekifft ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug führen, bleibt weiterhin verboten, also Hände weg vom Steuer oder Lenker.

