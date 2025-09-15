Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Wohnhaus

Hoher Schaden entstand am Samstag bei einem Feuer im Dachgeschoß eines Biberacher Wohnhauses.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.30 Uhr wurde der Brand in einem Reihenhaus im Weidenweg gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Dachgeschoss aus. Die zwei Bewohner, darunter ein 62-Jähriger und sein 32-jähriger Sohn, wurden selbst auf den zunächst kleinen Brand aufmerksam und brachten sich selbständig in Sicherheit. Die Feuerwehr betrat das Wohngebäude mit Atemschutz, da nur so ein Löscheinsatz in dem stark verrauchten Haus möglich war. Den Einsatzkräften gelang es schnell, die offenen Flammen zu löschen und das verrauchte Gebäude zu lüften. Beim Verlassen des Hauses atmeten die beiden Bewohner wohl Rauchgase ein. Sie kamen vorsorglich mit einem Rettungsdienst in eine Klinik, konnten diese nach wenigen Stunden wieder verlassen. Das Haus blieb im Erdgeschoß und Obergeschoß noch bewohnbar. In dem Dachgeschoß befindlichen Modellfahrzeuge und Modellhubschrauber, welche Benzin- und akkubetrieben sind, wurden größtenteils zerstört. Polizei und Feuerwehr schätzen den vorläufigen Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. An den angrenzenden Wohngebäuden entstand kein Schaden. Die Feuerwehr aus Biberach war mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

