Am Samstag kam ein Auto in Kanzach zweimal von der Straße ab. Der 27-Jährige stieß mit seinem Auto erst gegen eine Holzlatte, dann gegen einen Traktor.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 2.15 Uhr mit seinem Toyota auf der L275 von Bad Buchau in Richtung Kanzach unterwegs. Am Ortseingang von Kanzach soll der Toyotafahrer zunächst von der Straße abgekommen sein. Allerdings war die Weiterfahrt wohl noch möglich und der 27-Jährige schaffte es bis zum Ortsende. Dort überfuhr der Mann mit seinem Auto einen Grünstreifen und stieß gegen eine Holzlatte, als er auf das Gelände einer Firma zusteuerte. Auf dem Firmengelände des Landhandels stand ein Traktor. Mit dem krachte das Auto des 27-Jährigen zusammen und blieb dort schlussendlich total beschädigt Stehen. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der unverletzte Fahrer ausgestiegen und hielt dort einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer an. Der verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des mutmaßlichen Unfallfahrers. Ein Test ergab, dass der 27-Jährige knapp zwei Promille intus hatte. Im Krankenhaus nahm ihm deshalb ein Arzt Blut ab. Den Schaden an dem Toyota und dem Traktor schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

