Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffälligkeiten...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... zeigte am 09.07.2025 um 10:20 Uhr ein 28-Jähriger, welcher mit seinem Nissan in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Diese Auffälligkeiten deuteten auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum hin. Da der junge Fahrer keinen Vortest durchführen wollte, wurde diesem im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der aus Neustadt/W. stammende Fahrzeugführer fiel bereits wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in der Vergangenheit auf. Nun wird das Blutprobenergebnis zeigen, ob dieser sich nun erneut in einem solchen Verfahren verantworten muss.

