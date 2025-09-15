Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Verletzten Radler liegen lassen

Ein Unbekannter hat sich am Samstag nach einem Unfall in Schwendi nicht um einen gestürzten und betrunkenen Radler gekümmert.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 23.30 Uhr in der Straße Im Ried Höhe Einmündung Kleinschafhauser Straße. Ein 25-Jähriger war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte auf der Kleinschafhauser Straße weiter auf dem Radweg fahren. Aus der Straße Im Ried sei wohl ein Auto gefahren. Das hatte Vorfahrt und war in Richtung Großschafhausen unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, riss der 25-Jährige offenbar den Fahrradlenker ruckartig zur Seite, um dem Auto auszuweichen. Dabei soll der Radler auch gestürzt und auf der Straße gelandet zu sein. Der weiße Transporter mit rumänischem Kennzeichen fuhr wohl weiter und passierte nur wenige Minuten später nochmals die Unfallstelle. Angehalten, um dem auf der Straße liegenden Radler zu helfen, hatte der Transporter nicht. Der 25-Jährige wählte den Notruf. Polizei und Rettungsdienst kamen. Bei der Versorgung des 25-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test verlief positiv. Deshalb und auch zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann mit ins Krankenhaus. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Das wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 25-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Hinweise zu dem Fahrenden im weißen Transporter, der den Leichtverletzten hat liegen lassen, nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

