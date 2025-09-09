Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Trickdiebe nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Drei mutmaßliche Trickdiebe (m21/m24/w26 - alle deutsch) wurden gestern Abend (8. September) nach einer Verfolgungsfahrt durch Stoppenberg am Kreisverkehr Ahrendahls Wiese vorläufig festgenommen.

Über den gestrigen Tag verteilt gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe wegen Trickdiebstahls bzw. versuchten Raubes ein. Zeugen konnten diesbezüglich übereinstimmend Hinweise auf einen schwarzen SUV geben und auch das Kennzeichen benennen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Steifenwagenbesatzung den SUV vor einem Kiosk am Barbarossaplatz ausfindig machen. Als der Fahrer des SUV den Streifenwagen erblickte, beschleunigte er den Wagen, fuhr um den Barbarossaplatz und flüchtete in Richtung Gelsenkirchener Straße.

Über mehrere Kilometer fuhr der SUV mit stark überhöhter Geschwindigkeit, ohne auf die Anhaltesignale der Beamten zu reagieren. Dabei fuhr er mehrfach über Rot und nutzte auch den Gehweg. In der Straße Ahrendahls Wiese kam der Wagen kurz vor dem Kreisverkehr zum Stehen. Zwei der Tatverdächtigen (m21/m24) sprangen aus dem Fahrzeug und flohen zu Fuß weiter. Als sie von einem Garagendach sprangen, verletzte sich der 24-Jährige. Er wurde vorläufig festgenommen und nach einer rettungsdienstlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch sein 21-jähriger Komplize, der kurze Zeit später fußläufig von den Beamten eingeholt werden konnte, wurde festgenommen.

Während weitere Unterstützungskräfte auf der Anfahrt waren, stieg die 26-Jährige mit einem 5-jährigen Jungen aus dem Fahrzeug und wollte ebenfalls flüchten. Auch sie wurde vorläufig festgenommen.

Der VW Tiguan wurde sichergestellt. Die Kennzeichen sind als gestohlen gemeldet. Gegen den 21-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach §315d StGB) sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Eine Blutprobe soll klären, ob er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Aktuell wird ebenso ermittelt, ob die drei Tatverdächtigen in Zusammenhang mit mehreren Trickdiebstählen bzw. einem versuchten Raub stehen. Hierbei hatten sich die Täter als falsche Wasserwerker ausgegeben und die Wohnungen von Senioren durchwühlt, bzw. dies versucht.

Die Tatverdächtigen kommen für Taten in Stoppenberg (Schwanhildenstraße/Große Leining), Bochold (Preisstraße), Karnap (Pastor-Fliedner-Weg), Schonnebeck (Saatbruchstraße) und Altenessen-Nord (Janstweg) in Frage./SyC

