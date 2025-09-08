Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am Freitagabend (5. September) kam es an der Kreuzung Klarastraße/Rüttenscheider Platz/Dohmanns Kamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer (19) lebensgefährliche Verletzungen erlitt. An diesen starb der 19-Jährige einen Tag später (6. September) im Krankenhaus.

Der 19-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Krad auf der Klarastraße in Richtung Cäcilienstraße, als es zum Unfall mit einer Autofahrerin (19) kam, die aus der Straße Rüttenscheider Platz nach links in die Klarastraße abbiegen wollte. Hierbei kam es offenbar zu einem Zusammenstoß zwischen dem grauen Fiat Tipo und dem Krad. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankhaus gebracht. Einen Tag später verstarb er dort.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Spuren vor Ort. Neben dem Krad und dem Fiat wurden zudem mehrere geparkte PKW beschädigt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Ebenso Gegenstand der Ermittlungen sind derzeit die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Motorrads als auch dessen Kennzeichens.

Der 19-Jährige ist der 5. Verkehrstote in Essen in diesem Jahr./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell