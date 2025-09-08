Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Lehrerin durch 17-Jährigen in Berufskolleg angegriffen - 1. Folgemeldung - Haftbefehl verkündet

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Am Freitag (05. September) verletzte ein Schüler eine 45-jährige Lehrerin in einem Berufskolleg an der Blücherstraße.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/lehrerin-durch-17-jaehrigen-in-berufskolleg-angegriffen

Der junge Mann steht im Verdacht, seine 45-jährige Lehrerin mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch das Amtsgericht Essen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Auf Grund des Gesundheitszustandes und der erforderlichen ärztlichen Behandlungen konnte der Haftbefehl dem Jugendlichen erst am Sonntag verkündet werden.

Der 17-Jährige, der Schüler der betroffenen Schule ist, befindet sich nicht in Lebensgefahr. Er wird aber weiterhin in dem Krankenhaus behandelt.

Die Ermittlungen dauern an. /ruh

