PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Lehrerin durch 17-Jährigen in Berufskolleg angegriffen - 1. Folgemeldung - Haftbefehl verkündet

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Am Freitag (05. September) verletzte ein Schüler eine 45-jährige Lehrerin in einem Berufskolleg an der Blücherstraße.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/lehrerin-durch-17-jaehrigen-in-berufskolleg-angegriffen

Der junge Mann steht im Verdacht, seine 45-jährige Lehrerin mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch das Amtsgericht Essen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Auf Grund des Gesundheitszustandes und der erforderlichen ärztlichen Behandlungen konnte der Haftbefehl dem Jugendlichen erst am Sonntag verkündet werden.

Der 17-Jährige, der Schüler der betroffenen Schule ist, befindet sich nicht in Lebensgefahr. Er wird aber weiterhin in dem Krankenhaus behandelt.

Die Ermittlungen dauern an. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:35

    POL-E: Essen: Unbekannte Frau entwendet Tüte mit Geldbörse - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45138 E-Südostviertel: Am 18. März dieses Jahres stahl eine unbekannte Frau in einem Drogeriemarkt an der Steeler Straße eine vergessene Einkaufstüte samt Geldbörse und verschwand. Gegen 15:30 Uhr hatte ein Kunde beim Verlassen des Geschäfts seine Tüte, in der sich seine Geldbörse befand, am Griff eines Einkaufswagens vergessen. Kurz danach griff ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 15:00

    POL-E: Lehrerin durch 17-Jährigen in Berufskolleg angegriffen - Tatverdächtiger schnell gefasst

    Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am heutigen Vormittag (05. September) verletzte ein 17-Jähriger eine 45-jährige Lehrerin in einem Berufskolleg an der Blücherstraße. Kurze Zeit später gelang es eingesetzten Kräften den Täter an der Helbingstraße zu überwältigen und festzunehmen. Die Polizei Essen war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und hat die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:29

    POL-E: Essen: Unbekannte stehlen im Parkhaus Schmuck aus PKW - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 29. April dieses Jahres stahlen Unbekannte Schmuck aus einem PKW am Kennedyplatz. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihnen. Die Unbekannten schlugen gegen 14:30 Uhr im Parkhaus am Kennedyplatz die Scheibe eines dort parkenden PKW ein und stahlen Schmuck aus dem Auto. Während ihres Aufenthaltes im Parkhaus wurden die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren