POL-E: Essen: 42-jähriger Rollerfahrer von unbekanntem PKW erfasst - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel:

Am 3. September kollidierte ein 42-jähriger Rollerfahrer auf der Kreuzung Krampestraße/Franziskanerstraße/Gerhard-Stötzel-Straße mit einem unbekannten PKW. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:10 Uhr war der 42-jährige Essener mit seinem Motorroller auf der Gerhard-Stötzel-Straße unterwegs. Als er links in die Krampestraße abbiegen wollte, kam es auf der Kreuzung zur Kollision mit einem PKW, der aus der Franziskanerstraße rechts abbiegen wollte. Der 42-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrer des PKW hielt an, stieg aus und bat den Unfallbeteiligten, niemandem etwas von dem Unfall zu erzählen. Der Essener stellte daraufhin seinen Roller ab und stieg zu dem Unbekannten ins Fahrzeug. Der PKW-Fahrer gab dem Mann Bargeld und setzte ihn anschließend an der Steeler Straße ab.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Beteiligten machen können. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von 40-45 Jahren handeln. Er soll ca. 1,70 m groß sein und schwarze schulterlange Haare haben. Bei dem PKW soll es sich um ein dunkles Auto mit Essener Kennzeichen handeln.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

