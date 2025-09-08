Polizei Essen

POL-E: Essen: 44-Jähriger durch Stichverletzungen im Rücken lebensgefährlich verletzt - Mordkommission sucht Zeugen

Essen (ots)

45139 E-Ostviertel: Am Freitagvormittag (5. September) attackierte ein Unbekannter einen 44-Jährigen von hinten mit einer Stichwaffe und flüchtete. Erst nach mehreren Stunden klagte der Verletzte über starke Schmerzen und wurde von einem Rettungswagen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

In den Vormittagsstunden saß ein 44-jähriger Wohnungsloser an der Bushaltestelle "Goldschmidtstraße" an der Engelbertstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand näherte sich ein Unbekannter von hinten und stach in den Rücken des Mannes. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Hiernach saß der Verletzte noch mehrere Stunden an der Bushaltestelle. Der genaue zeitliche Ablauf und auch die konkrete Tatzeit sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im weiteren Verlauf stieg der 44-Jährige in einen Linienbus in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Aufgrund von zunehmenden Schmerzen konnte der Verletzte an der Endhaltestelle in Gelsenkirchen-Rotthausen nicht mehr selbstständig aufstehen und klagte über Schmerzen im Rücken. Der Busfahrer alarmierte eine Rettungswagenbesatzung, die den 44-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Bei den anschließenden Untersuchungen stellten die behandelnden Ärzte eine lebensgefährliche Stichverletzung am Rücken fest. Nur durch eine Operation konnte der Gesundheitszustand des Verletzten stabilisiert werden.

Die Polizei Essen richtete unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission ein. Die Ermittler suchen nach Zeugen der Tat. Der Angreifer wurde als junger Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Außerdem soll er blonde bis braune Haare gehabt haben.

Hinweise nimmt die Mordkommission per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 entgegen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell