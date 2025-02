Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach ist es zu drei Einbruchdiebstählen gekommen.

Zwischen Sonntagabend, 9. Februar, und Montagmorgen, 10. Februar, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes an der Hindenburgstraße ein. Sie entwendeten diverse Kleidungsstücke.

Am Montagmorgen brachen ebenfalls unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Korschenbroicher Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Jägerstraße. In einem leerstehenden Einfamilienhaus entwendeten die Täter zwischen Sonntag und Montag Kupferrohre, nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrere Heizkörper gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5967749

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

