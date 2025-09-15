Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Turmdrehkran schleift Auto mit sich und verursacht Sachschaden/ Ein Unfall während eines Baukrantransportes sorgte am Samstagabend in Ulm für Aufsehen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr war ein 39-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Baukran in der Wielandstraße unterwegs. Beim Fahren löste sich wohl ein Bolzen an dem Kran, sodass ein Metalltei in Richtung der am Fahrbahnrand parkenden Autos ausschwenkte. Das Kranteil streifte zunächst ein Dach eines geparkten Autos. In der weiteren Folge hakte sich das Bauteil am Heck des geparkten Mazda ein und zog das Auto rund 10 Meter mit sich. Bei dem kuriosen Unfall wurde noch ein weiterer Seat beschädigt, als der noch gegen ein Verkehrszeichen geschoben wurde. Am Lkw selbst entstand kein Schaden, lediglich am Turmdrehkran. Auch blieb der Fahrer im Lkw unverletzt. Glücklicherweise saß niemand in den geparkten Fahrzeugen oder war als Fußgänger unterwegs. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 23.000 Euro.

