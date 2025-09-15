Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Einbruch am Abend

Am Freitag stiegen Unbekannte in ein Haus ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 17 und 23 Uhr in der Schulstraße. Die Täterschaft brach eine Balkontür auf und gelangte ins Innere. Dort fanden sie einen Tresor. Den warfen sie aus dem Haus und verschwanden damit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, den Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Eislingen unter der Telefonnummer 07161/8510 zu melden.

