POL-UL: (UL) Blaustein - Neuer Polizeiposten Blaustein offiziell eingeweiht Neubeginn in Blaustein, der Polizeiposten ist umgezogen und wurde am Montag 15.09.2025 offiziell eingeweiht.

Der Polizeiposten Blaustein ist Ende August in die neuen Räume im Erdgeschoss im Neubau gegenüber dem Rathaus in Blaustein umgezogen (wir berichteten). Seit dem Jahr 1975 war der Polizeiposten im Rathaus der Stadt Blaustein untergebracht Die bisherige Unterbringung des Polizeipostens Blaustein sei nicht mehr sachgerecht gewesen, betonte Polizeipräsident Josef Veser am Montag bei der offiziellen Übergabe der Räume. So habe es beispielsweise weder einen behindertengerechten Zugang noch eine für die Sicherheit der Bediensteten erforderliche Besucherschleuse gegeben. Weitere Umbauten wären aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich gewesen. Mit der Unterbringung des Polizeipostens in einem neu errichteten Gebäude konnte das Ulmer Amt Vermögen und Bau, das die Liegenschaften der Polizei verwaltet, diese Missstände beheben. Auf dem Gelände gegenüber des Rathauses in Blaustein entstanden in den letzten Jahren mehrere neue Gebäude, die sogenannten "Blauhöfe", die das Erscheinungsbild der Innenstadt von Blaustein veränderten. Neben dem Polizeiposten haben in den übrigen Gebäuden bislang Wohnungen, Geschäfte, ein Friseur und ein Restaurant Platz gefunden. Weitere gewerbliche Nutzflächen stehen derzeit noch leer. Das Vermögen und Bau, Amt Ulm, hat die Räume des neuen Polizeipostens, die sich im Erdgeschoss über rund 207 Quadratmeter erstrecken, für die Polizei angemietet.

Der Polizeiposten Blaustein unter der Führung von PHK Michael Bolek ist dem Polizeirevier Ulm-West angegliedert. Die fünf Beschäftigten betreuen 17.400 Einwohner auf 55 Quadratkilometern. Mehr als 450 Straftaten und Verkehrsunfälle bearbeiteten die Beschäftigten des Polizeipostens im Jahr 2024. Der Polizeiposten Blaustein ist seit dem 01.09.2025 im Marktplatz 1/1 in 07304 Blaustein untergebracht. Telefonisch sind die Beschäftigten wie bisher über die Nummer 07304/80370 zu erreichen.

Um den Polizeiposten der Blausteiner Bürgerschaft zugänglich zu machen wird in Kooperation mit der Stadt und der Freiwilligen Feuerwehr am 11. Oktober ein Tag der offenen Tür stattfinden. An diesem Tag wird es neben einem Rahmenprogramm und Verpflegung auch die Möglichkeit geben, die Räumlichkeiten zu besichtigen.

