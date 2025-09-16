Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer übersieht Radler

Am Montagmorgen verletzte sich ein Radfahrer in Göppingen.

Kurz vor 7 Uhr befuhr der 47-jährige Renault-Fahrer die Mörikestraße. Er fuhr in Richtung Nördliche Ringstraße weiter und übersah wohl aufgrund der Dämmerung einen von links kommenden Radler. Dieser fuhr in Richtung Theodor-Heuss-Straße und hatte Vorfahrt. Zwischen dem Renault und Radfahrer kam es zum Zusammenstoß. Der 18-jährige prallte gegen das Auto und verletzte sich hierbei. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrradfahrer in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Göppingen schätzt den Schaden am Renault auf 1.500 Euro und den am Scott-Rad auf 500 Euro. Der Radler trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

