Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Heidenburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 20:30 Uhr kam es in der Ortslage Heidenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer befuhr die innerörtliche Straße "Rechenfahrt" und verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Zunächst geriet er nach links auf den Gehweg, lenkte gegen und kollidierte mit einer rechts befindlichen Garage und beschädigte das Garagentor gänzlich. Der in der Garage geparkte Traktor wurde bei der Kollision verschoben. Der Fahrer rangierte seinen PKW aus dem Garagentor und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Da der rechte Vorderreifen bei dem Unfall beschädigt wurde, musste der Fahrer seine Flucht auf einem nahegelegenen Feldweg zunächst abbrechen. Der Geschädigte und weitere Zeugen verfolgten den Verunfallten. Zunächst setzte dieser dann seine Flucht fort, konnte jedoch durch die Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei Morbach festgehalten werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Beschuldigten Atemalkohol festgestellt und er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am PKW entstand Totalschaden, am Garagentor und Traktor erhebliche Schäden im fünfstelligen Bereich. Der Unfall wurde von neutralen Zeugen beobachtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

06533-93740

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

