Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B51 - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter

Trier (ots)

Am Mittwoch, 10. September 2025, gegen 15:07 Uhr ereignete sich auf der B51 unterhalb der Fachhochschule Trier ein Verkehrsunfall.

Ein in Richtung Trier fahrender Pkw, der den rechten Fahrstreifen benutzte, streifte im Kurvenbereich beim Vorbeifahren einen auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden, hellen Geländewagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde durch einen neutralen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Das verursachende Fahrzeug konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt und der Fahrer entsprechend kontrolliert werden.

Der Halter beziehungsweise die Halterin des beschädigten Geländewagens ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Trier bittet daher den oder die Geschädigte sich zu melden, um mögliche zivilrechtliche Ansprüche klären zu können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651/983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 10.09.2025 – 13:39

    POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

    Thalfang (ots) - Durch unbekannten Täter wurde im Zeitraum vom 07.09.2025 16:00 Uhr bis 08.09.2025 aus einem vermutlich nicht verschlossenem PKW der MArke BMW, welcher in Thalfang - Bäsch in der Straße Neuenborn abgestellt gewesen war, eine graufarbene Ledergeldbörse entwendet. Inhalt der Geldbörse waren ca. 450 - 500 EUR Bargeld sowie diverse Dokumente und Bankkarten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:53

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "Am Weiherdamm"

    Birkenfeld (ots) - Am 09.09.2025 kam es zwischen 08:50 Uhr und 11:05 Uhr auf dem Parkplatz "Am Weiherdamm" in Höhe der Hausnummer 6 in 55765 Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen schwarzen VW Passat und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Birkenfeld bittet nun um sachdienliche Hinweise. ...

    mehr
