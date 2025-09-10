Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

Thalfang (ots)

Durch unbekannten Täter wurde im Zeitraum vom 07.09.2025 16:00 Uhr bis 08.09.2025 aus einem vermutlich nicht verschlossenem PKW der MArke BMW, welcher in Thalfang - Bäsch in der Straße Neuenborn abgestellt gewesen war, eine graufarbene Ledergeldbörse entwendet. Inhalt der Geldbörse waren ca. 450 - 500 EUR Bargeld sowie diverse Dokumente und Bankkarten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

