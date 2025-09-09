Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Gusenburg

Gusenburg (ots)

Am Montag, den 08.09.2025, wurden gegen 16:05 Uhr mehrere Beschädigungen innerhalb eines öffentlich zugänglichen Holzunterstandes im Bereich der Grundschule Gusenburg festgestellt.

Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die rechte Tür des dortigen Bücherschrankes sowie mehrere Glühbirnen einer angebrachten Lichterkette herausgerissen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil

Tel.: 06503/9151-0

Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell