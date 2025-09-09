PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Gusenburg

Gusenburg (ots)

Am Montag, den 08.09.2025, wurden gegen 16:05 Uhr mehrere Beschädigungen innerhalb eines öffentlich zugänglichen Holzunterstandes im Bereich der Grundschule Gusenburg festgestellt.

Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die rechte Tür des dortigen Bücherschrankes sowie mehrere Glühbirnen einer angebrachten Lichterkette herausgerissen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil

Tel.: 06503/9151-0

Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:45

    POL-PDTR: Mutmaßliche Brandstiftung in der Wilhelmstraße

    Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, 5. September 2025, gegen 00:20 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein die Meldung über ein brennendes Fahrzeug in der Wilhelmstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fahrerkabine eines Pritschenwagens bereits in Vollbrand. Auch ein weiteres Fahrzeug, ein Kleintransporter, wurde durch Feuer beschädigt. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:28

    POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der PI Trier

    Trier (ots) - Das zurückliegende Wochenende vom 05.-08.09.2025 verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Trier weitestgehend unauffällig. Neben einer geplanten Verkehrskontrolle mit Zielrichtung illegal veränderter Kraftfahrzeuge (vgl. Pressemeldung v. 07.09.2025, 01.37 Uhr) mit insgesamt 15 Pkw, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund der Veränderungen erloschen sein dürfte, wurden diverse Veranstaltungen und ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 23:32

    POL-PDTR: Fahrradfahrerin auf der K 67 von Pkw erfasst

    Osburg (ots) - Am Sonntag, den 07. September 2025, ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der K 67 zwischen Neuhaus und Osburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 40-jährige Fahrradfahrerin aus Trier wurde von einer Pkw-Führerin, welche in gleicher Richtung fuhr erfasst. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren