Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mutmaßliche Brandstiftung in der Wilhelmstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, 5. September 2025, gegen 00:20 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein die Meldung über ein brennendes Fahrzeug in der Wilhelmstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fahrerkabine eines Pritschenwagens bereits in Vollbrand. Auch ein weiteres Fahrzeug, ein Kleintransporter, wurde durch Feuer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in beiden Fällen von Brandstiftung auszugehen.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Wilhelmstraße bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden: 06781-5610.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
