Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrradfahrerin auf der K 67 von Pkw erfasst

Osburg (ots)

Am Sonntag, den 07. September 2025, ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der K 67 zwischen Neuhaus und Osburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 40-jährige Fahrradfahrerin aus Trier wurde von einer Pkw-Führerin, welche in gleicher Richtung fuhr erfasst. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 20-jährige Pkw-Führerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503-9151-10 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

