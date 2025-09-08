Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der PI Trier

Trier (ots)

Das zurückliegende Wochenende vom 05.-08.09.2025 verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Trier weitestgehend unauffällig. Neben einer geplanten Verkehrskontrolle mit Zielrichtung illegal veränderter Kraftfahrzeuge (vgl. Pressemeldung v. 07.09.2025, 01.37 Uhr) mit insgesamt 15 Pkw, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund der Veränderungen erloschen sein dürfte, wurden diverse Veranstaltungen und Versammlungen polizeilich beobachtet und begleitet. Rückblickend fanden Ereignisse wie die Regionalligapartie Eintracht Trier gegen Bayern Alzenau, das Maarviertelfest, das Familienfest im Nells Park oder der Aufzug "Gegen die Kriegsvorbereitung Deutschlands" ohne nennenswerte Vorkommnisse statt.

Nachdem bereits am vergangenen Freitagabend ein junger Mann eine Kontrolle seiner Person quasi "eingefordert" hatte und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls letztlich in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert worden war (vgl. Pressemeldung v. 05.09.2025, 21.40 Uhr) bekam die JVA gleich in zwei weiteren Fällen unter ähnlich kuriosen Umständen Zuwachs. Im ersten Fall in den frühen Samstagmorgenstunden hatte die Diskussion über die Begleichung einer Taxifahrt zur Hinzuziehung der Polizei geführt. Bei der folgenden Überprüfung war der Haftbefehl, der gegen den Fahrgast vorlag, aufgefallen. Nur wenige Stunden später wurde ein Mann persönlich auf der Polizeidienststelle wegen eines Anliegens vorstellig. Bei Hintergrundrecherchen stellten die Beamten dann auch hier einen aktuellen Haftbefehl fest, was die folgende Inhaftierung unumgänglich gemacht hatte.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell