PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der PI Trier

Trier (ots)

Das zurückliegende Wochenende vom 05.-08.09.2025 verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Trier weitestgehend unauffällig. Neben einer geplanten Verkehrskontrolle mit Zielrichtung illegal veränderter Kraftfahrzeuge (vgl. Pressemeldung v. 07.09.2025, 01.37 Uhr) mit insgesamt 15 Pkw, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund der Veränderungen erloschen sein dürfte, wurden diverse Veranstaltungen und Versammlungen polizeilich beobachtet und begleitet. Rückblickend fanden Ereignisse wie die Regionalligapartie Eintracht Trier gegen Bayern Alzenau, das Maarviertelfest, das Familienfest im Nells Park oder der Aufzug "Gegen die Kriegsvorbereitung Deutschlands" ohne nennenswerte Vorkommnisse statt.

Nachdem bereits am vergangenen Freitagabend ein junger Mann eine Kontrolle seiner Person quasi "eingefordert" hatte und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls letztlich in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert worden war (vgl. Pressemeldung v. 05.09.2025, 21.40 Uhr) bekam die JVA gleich in zwei weiteren Fällen unter ähnlich kuriosen Umständen Zuwachs. Im ersten Fall in den frühen Samstagmorgenstunden hatte die Diskussion über die Begleichung einer Taxifahrt zur Hinzuziehung der Polizei geführt. Bei der folgenden Überprüfung war der Haftbefehl, der gegen den Fahrgast vorlag, aufgefallen. Nur wenige Stunden später wurde ein Mann persönlich auf der Polizeidienststelle wegen eines Anliegens vorstellig. Bei Hintergrundrecherchen stellten die Beamten dann auch hier einen aktuellen Haftbefehl fest, was die folgende Inhaftierung unumgänglich gemacht hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
christian.schmidt@polizei.rlp.de

Telefon: 0651-983-44103
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 23:32

    POL-PDTR: Fahrradfahrerin auf der K 67 von Pkw erfasst

    Osburg (ots) - Am Sonntag, den 07. September 2025, ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der K 67 zwischen Neuhaus und Osburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 40-jährige Fahrradfahrerin aus Trier wurde von einer Pkw-Führerin, welche in gleicher Richtung fuhr erfasst. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:16

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der K 43 bei Schillingen

    Hermeskeil (ots) - Am Mittwoch, 27.08.2025 wurde durch einen Streckenposten der Straßenmeisterei Hermeskeil festgestellt, dass ein Teil der Schutzplanke auf der K43 Gemarkung Schillingen in Fahrtrichtung Burg Heid beschädigt wurde. Aufgrund der vorliegenden Beschädigungen kann als Ursache dessen von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ausgegangen werden. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 01:47

    POL-PDTR: Unfallflucht am Marktplatz Idar - Zeugen gesucht!

    Idar-Oberstein (ots) - Am vergangenen Mittwochvormittag ereignete sich auf dem Marktplatz in Idar ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Opel Corse hinten links von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden. Rückfragen bitte an: POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN Hauptstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren