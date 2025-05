Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Konz

Konz (ots)

Am 26.05.25 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ereignete sich in der Römerstraße in Konz-Karthaus Höhe des Anwesens 79 eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren das Heck eines Opel Meriva. Nach bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Klein-Lkw eines Schrotthandels handeln. Auf der Motorhaube war mit goldener Schrift "Gerd, oder Gerdi Schrotthandel" lesbar, sowie befand sich dort eine goldene Krone. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, oder dem besagten Lkw machen können werden gebeten, sich an die Polizeiwache Konz (06501/9268-0) zu wenden.

