Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "Am Weiherdamm"

Birkenfeld (ots)

Am 09.09.2025 kam es zwischen 08:50 Uhr und 11:05 Uhr auf dem Parkplatz "Am Weiherdamm" in Höhe der Hausnummer 6 in 55765 Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen schwarzen VW Passat und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Birkenfeld bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

