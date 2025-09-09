PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti in Thalfang entlang der B327

  • Bild-Infos
  • Download

Thalfang (ots)

In der Zeit vom 05.09.-08.09.2025 besprühten noch unbekannte Täter eine Betonstützmauer der Straßenmeisterei Thalfang entlang der B327 in den Farben Schwarz, Weiß und Rot mit den Buchstaben FCK. Hinweise für die nicht unerhebliche Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

