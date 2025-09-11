Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der L169

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am 11.09.2025, um 06.20 Uhr, kam es auf der L169 zwischen Heimbach und Hoppstädten zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Anhänger, der an einem Zugfahrzeug angebracht war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Müllauto. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden im unteren 6-stelligen Bereich entstanden. Die L169 musste für eine Stunde vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell