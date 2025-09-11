Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jagdwilderei

Merschbach (ots)

Vermutlich zwischen dem 07.09.-08.09.2025 wurde im Jagdrevier Merschbach neben der K81, im Bereich der beiden Windenergieanlagen, ein Hirsch illegal erlegt. Der tote Wildkörper wurde von einem Jagdaufseher am 08.09.2025 in der Wiese vorgefunden. Da der Kopf des Hirsches samt dem Geweih abgetrennt und mitgenommen wurde, hat die Polizeiinspektion Morbach ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Sind Ihnen in dem Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge, Handlungen und eventuell Schüsse aufgefallen? Haben Sie jemanden ein größeres Geweih transportieren gesehen? Teilen Sie uns diese Informationen gerne mit. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung der Tat beitragen.

