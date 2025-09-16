Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag bei Biberach.

Gegen 7 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes Laster auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. An der Ausfahrt Biberach-Süd fuhr der Lkw-Fahrer von der B30 ab in Richtung Jordanei. Eine 40-Jährige war vor ihm mit einem Mercedes SUV in gleicher Richtung unterwegs. Die Frau bremste ihr Fahrzeug an der Einmündung zum Kreisverkehr wegen stockendem Verkehr ab. Das bemerkte wohl der 52-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro, den am Laster auf rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

