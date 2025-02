Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Zwei verletzte Personen nach Einsturz einer Kellertreppe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hartenholm (ots)

Am 24.02.2025 wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Hartenholm, Struvenhütten und Todesfelde um 12:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr) in die Dorfstraße nach Hartenholm alarmiert. Hier soll es nach ersten Angaben zum Einsturz eines Gerüstes gekommen sein.

Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte waren die beiden betroffenen Arbeiter bereits aus der Gefahrenlage durch einen weiteren Mitarbeiter befreit worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Einsturz einer Kellertreppe im Außenbereich des Gebäudes.

Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden umgehend von den Rettungskräften in zwei Rettungswagen versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken verbracht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Unterstützung des Rettungsdienstes sowie die Absicherung des Landesplatzes für die beiden ebenfalls im Einsatz befindlichen Rettungshubschrauber. Diese wurden im weiteren Einsatzverlauf nicht mehr benötigt.

Während des Einsatzes wurde die Dorfstraße zeitweise vollgesperrt, um einen sicheren Einsatzablauf zu gewährleisten.

Nach Beendigung der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenursache, Schadenhöhe, Personalien oder Verletzungen der betroffenen Personen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Hartenholm

Freiwillige Feuerwehr Struvenhütten Freiwillige Feuerwehr Todesfelde Kreisfeuerwehrverband Segeberg: zwei Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug Rettungshubschrauber Christoph 67 und Christoph 12 Polizei Segeberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell